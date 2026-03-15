Наставник Кудрівки поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Вереса (0:0).

"Вважаю, що рахунок по грі. Добре, що ми зіграли на нуль. Але щоб перемагати — треба забивати на один м'яч більше, аніж суперник. Не вдалося. Зате відстояли свої ворота. Важке поле, бо тренувалися ми на синтетичному. Довелося звикати. Радий, що ми не програвали боротьбу.

Намагалися у другому таймі вплинути на хід поєдинку замінами, грали в два нападники. Але забити не вдалося. Треба також відзначити суперника, вони добре грають проти м'яча.

У першому таймі ми грали за вітром. І десь вдавалося більше тиснути на їхні ворота. В другому таймі вже після стандартів багато напруги біля наших воріт було.

Прикро, що не зарахували наш гол. Але, загалом, вважаю, що гра була рівною. Верес — дуже організована, якісна команда. Якщо їм дати шанс забити, вони у рідних стінах вже не відпускають суперників. Тому я вдячний хлопцям, що витримали і зіграли на нуль", — наводить слова Баранова прес-служба клубу.

