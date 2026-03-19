Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 березня 2026 року.

Харківський Металіст 1925 у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу над СК Полтава (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на першій компенсованій хвилині голом відзначився Петер Ітодо. Потім на 53 хвилині Кауан Баптістелла подвоїв перевагу харків'ян.

Після 20 матчів Металіст 1925 року набрав 34 очки і займає п'яте місце в УПЛ, а в активі СК Полтава дев'ять балів та останній рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — СК Полтава у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — СК Полтава 2:0

Голи: Петер, 45+1, Баптістелла, 53.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Дубко, Мартинюк — Баптістелла (Когут, 72), Калюжний, Литвиненко (Забергджа, 81) — Арі (Калітвінцев, 72), Петер (Мба, 62), Рашиця (Кастільйо, 62).

СК Полтава: Мінчев — Ухань, Підлепич, Місюра, Савенков — Дорошенко, Даниленко — Одарюк (Галенков, 65), Кононов — Сухоручко, Вівдич (Кобзар, 65).

Попередження: Сухоручко.