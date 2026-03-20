Тренер СК Полтава Ігор Тимченко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти харківського Металіста 1925 (0:2).

"Складна для нас гра. Грали з дуже потужною командою. Так, ми десь у першому таймі вибрали більш оборонну тактику. Намагалися вибігати в контратаки, наскільки це нам вдавалося. Напевно, не так вдавалося, як би ми хотіли. Не так багато було моментів у Металіста 1925. Були дальні удари, досить небезпечні. Прикрий для нас пропущений м’яч на останній хвилині першого тайму. Не скажу, що він якийсь випадковий – ні, це наша помилка. Але для нас він був досить неприємним.

Ну а в другому таймі намагалися зіграти активніше, але пропустили досить швидкий м’яч, тому вже стало складніше. Хороша команда Металіст 1925, думаю, що, напевно, вони по ділу виграли. Але в нас був момент, де ми могли зрівнювати зі стандарту. Складно нам протистояти таким командам. В принципі, мені немає в чому звинувачувати наших футболістів – вони віддали всі сили на полі. Так іноді буває, що команда суперника сильніша, ніж ти.

Сухоручко веде єдиноборства з захисниками. Може, десь і зіграв грубіше, ніж треба. Але його багато разів били теж, десь суддя і на ньому не свистів фоли, які міг би свиснути. Він же теж футболіст розумний, він розумів, що в нього є жовта картка – думаю, він грав уже обережніше. Він багато чіплявся за м’яч, багато працював – тому я вирішив його залишити на полі.

Моменти в нас є, ми навіть пенальті не можемо забити. Який ще потрібен момент, якщо в нас є пенальті, а ми його не можемо забити? Це майстерність наша, яку треба весь час… Я їм кажу в роздягальні: "Підвищуйте свою майстерність – на тренуваннях, в іграх". Можна ходити по церквах і ще кудись, але якщо ти гравець високого рівня, якими ми прагнемо бути – ти питання на полі вирішуєш. Тому більше тренуватися – це єдиний секрет успіху", — сказав Тимченко в ефірі УПЛ ТБ.

