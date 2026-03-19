Україна

Харківська команда здолала Полтаву 2:0 та піде на паузу збірних у гарному настрої.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував гру своєї команди після перемоги над Полтавою у 21-му турі УПЛ. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь харків’ян завдяки голам Пітера Ітодо та Кауана Баптістелли.

Бартулович відзначив важливість ротації складу після поразки від Шахтаря (0:1 у 20-му турі) та похвалив гравців за їхнє ставлення до роботи:

"Насамперед вітаю команду з перемогою і дякую хлопцям за ставлення. Це був важкий матч після гри з Шахтарем. Ми зробили ротацію – шість нових гравців. Хтось давно не грав, хтось дебютував у стартовому складі, і одразу ж відзначився дебютним голом. Ми раді, що сьогодні перемогли, і йдемо на паузу збірних у гарному настрої" – сказав наставник.

Він також підкреслив вплив забитого м’яча наприкінці першого тайму на хід гри:

"Мабуть, так. У нас було багато моментів, які не реалізували раніше – якби забили швидше, було б спокійніше. Але добре, що вдалося відзначитися наприкінці тайму. Водночас не можна було розслаблятися, адже Полтава – небезпечна команда: багато боротьби, довгі передачі. Вони також створювали моменти біля наших воріт".

Крім того, Бартулович прокоментував рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ провести матч з Вересом та результати жеребкування Кубку України:

"Я радий, що прийнято рішення зіграти матч з Вересом і все вирішиться на футбольному полі. Щодо жеребкування – ми були готові до будь-якого суперника. Нам випала команда з Чернігова. Я добре знаю їхнього тренера і поважаю цю команду – вони виконують хорошу роботу. Буде цікаве протистояння".

Після цього поєдинку Металіст 1925 із 34 балами займає п’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, тоді як Полтава замикає її з дев’ятьма очками.