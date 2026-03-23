Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 березня 2026 року.
Верес — Колос, фото УПЛ
23 березня 2026, 07:45
Ковалівський Колос у гостьовому матчі 21 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу над рівненськім Вересом (1:0).
Команди провели очікувано напружене протистояння з незначною кількістю насправді гольових моментів, однак наприкінці гри колектив Руслана Костишина таки здобув бажаний результат за рахунок стандарту.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Колос у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Верес — Колос 0:1
Гол: Козік, 83
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук (Сміян, 46) — Бойко, Харатін, Фабрісіо (Годя, 46) — Шарай (Гонсалвеш, 69), Ндукве (Стень, 82), Баїя (Веслі, 51).
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе (Станковські, 90+5), Степанекно (Кане, 62), О. Демченко — Гусол (Алефіренко, 78), Климчук (Тахірі, 79), Салабай (Денисенко, 63).
Попередження: Корнійчук, Годя — Гагнідзе