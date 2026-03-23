Контрольно-дисциплінарний комітет ухвалив ряд рішень щодо порушень клубів у Кубку та VBET Лізі.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув матеріали щодо низки матчів та ухвалив рішення про штрафи та відсторонення гравців і тренерів.

Динамо Київ зобов’язане сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 10 000 гривень за повторну затримку початку матчу Кубку України проти Інгульця (2:0), який відбувся 3 березня.

Шахтар отримав штраф у 50 000 гривень за перевищення максимально допустимої кількості глядачів під час матчу 20-го туру VBET Ліги проти Металіста 1925 (1:0) 15 березня.

Також Комітет зобов’язав ЛНЗ сплатити 40 000 гривень, а Олександрію 10 000 гривень через недотримання заходів безпеки під час сигналу повітряної тривоги у матчі 20-го туру VBET Ліги.

