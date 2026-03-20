Ліга конференцій

Визначився суперник "гірників" у наступному раунді єврокубкового турніру.

Донецький Шахтар пройшов польський Лех за сумою двох матчів (3:1, 1:2) та вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій.

Суперником "гірників" у 1/4 фіналу єврокубкового турніру буде нідерланський АЗ Алкмар, який у своїй дуелі обіграв чеську Спарту Прагу із загальним рахунком 6:1.

Матчі відбудуться 9 та 16 квітня. Перший матч буде "домашнім" для команди Арди Турана.

Також додамо, що у путівки до чвертьфіналу здобули Крістал Пелес, Фіорентина, Майнц, Страсбур, Райо Вальєкано та АЕК.