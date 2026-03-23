Реал Мадрид оскаржуватиме червону картку у дербі з Атлетіко, яка може змусити уругвайця пропустити матчі з Мальоркою та Жироною.

Півзахисник Реал Мадрид Федеріко Вальверде може отримати двоматчеву дискваліфікацію за вилучення в дербі з Атлетіко Мадрид (3:2) у 29-му турі іспанської Прімери.

Вальверде отримав червону картку від головного арбітра Хосе Мунуера Монтеро на 77-й хвилині за фол проти Алекс Баена. У своєму звіті рефері зазначив, що півзахисник був вилучений "за удар по супернику, не перебуваючи в межах досяжності гри, із застосуванням надмірної сили". За подібні порушення може передбачатися дискваліфікація на два матчі.

Реал Мадрид має намір подати апеляцію та оскаржити рішення арбітра. Вальверде, до слова, став автором другого голу своєї команди у матчі.

Якщо двоматчева дискваліфікація буде підтверджена, він пропустить гостьовий поєдинок із Мальоркою та домашню зустріч із Жироною.

Наразі Реал займає другу позицію в турнірній таблиці Прімери, відстаючи на чотири очки від лідеруючої Барселони. Після міжнародної паузи команда Альваро Арбелоа зіграє з Мальоркою 4 квітня.