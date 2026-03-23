Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Арсеналом.

Напередодні Манчестер Сіті обіграв лондонський Арсенал на Вемблі у фіналі Кубка англійської ліги.

Після завершення гри півзахисник та капітан "містян" Бернарду Сілва прокоментував виступ власної команди.

"Уемблі — це завжди щось особливе. А повернути трофей клубу, уболівальникам — це ще більш особливе відчуття.

Я намагаюсь допомагати команді якомога більше, бо за ці роки я вже точно знаю, як хоче грати менеджер. Я знаю стандарти, яких вимагає цей клуб, і я завжди намагаюсь зробити все можливе заради нашого спільного успіху.

Я дуже радію цій перемозі й пишаюсь хлопцями, тому що перемогти такого суперника ніколи не було нелегким завданням, бо навпроти нас була фантастична команда.

Коли під час гри відчуваєш імпульс, треба викрутити його на максимум і по-справжньому накинутись на суперників. Саме це ми й намагались зробити з Джеремі Доку та Семеньйо на обох флангах.

У нас також була атакувальна міць, щоб тиснути на них, із Ніко О’Райлі, який підключався до штрафного майданчика. Шеркі зі своєю магією м’яча теж постійно знаходив невеликі прогалини. Я думаю, що сьогодні ми були справді на висоті!

Джеймс Траффорд, звісно, також був неймовірним у моментах Арсеналу на початку гри.

Я думаю, що з такими атакуючими гравцями, які сьогодні були на полі в нашому складі, наше завдання — моє, Родрі та четвірки захисту — полягало в тому, щоб просто забезпечити якомога більше стабільності команді. Ми хотіли залишатись стабільними, компактними, та не робити дурних помилок.

А потім треба було дозволити атакуючим гравцям зробити цю гру для нашої команди, тому що з їхньою якістю та вміннями вони могли це зробити. І саме це вони й зробили! Я думаю, що загалом це була дуже хороша гра", — заявив португальський виконавець.

У наступному матчі Манчестер Сіті прийматиме Ліверпуль у Кубку Англії.