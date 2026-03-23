Рівненський клуб виступив із заявою щодо помилок арбітражу в УПЛ та закликав до прозорості.

Верес офіційно підтримав позицію Полісся щодо суддівства після матчу чемпіонату України проти Динамо (1:2).

Рівняни приєдналися до звернення житомирського клубу до Української асоціації футболу, наголосивши на необхідності змін у системі арбітражу та закликавши футбольні інституції належним чином відреагувати на резонансну ситуацію.

"Народний клуб Верес вітає Олександра Усика із призначенням на посаду першого віцепрезидента Полісся. А також публічно підтримує та приєднується до звернення житомирського клубу до голови Української асоціації футболу Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль у зв’язку з грубими та результативними помилками арбітражу, що мали місце у матчі чемпіонату Полісся — Динамо зокрема та інших поєдинках Української Прем'єр-ліги загалом.

Народний клуб Верес послідовно виступає за чесне, прозоре та професійне суддівство і розраховує на відповідну реакцію футбольних інституцій.

Народний клуб також ініціює публічний запит щодо використання додаткових коштів, передбачених на преміювання арбітрів. Відкрите інформування про розподіл цих ресурсів стане важливим кроком до підвищення довіри до суддівського корпусу.

НК Верес готовий долучатися до конструктивного діалогу та підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток чесного і професійного арбітражу в українському футболі. Вважаємо, що ключовими принципами цих змін мають стати прозорість, підзвітність та довіра з боку футбольної спільноти", — йдеться у заяві клубу.

Раніше Полісся звернулося до керівництва УАФ із вимогою жорстких санкцій щодо арбітра VAR Дениса Шурмана після серії, за оцінками клубу, результативних помилок у грі з Динамо. Зокрема, йшлося про незарахований гол та відсутність дисциплінарного покарання в одному з ключових епізодів.