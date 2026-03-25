Готується революція в українському футболі.

Житомирське Полісся на початку тижня виступило із закликом щодо довічного відсторонення одного з арбітрів української Прем’єр-ліги та реформи регламенту роботи суддів у національній першості загалом.

До ініціативи "вовків" після цього долучились такі клуби, як рівненський Верес, криворізький Кривбас, київська Оболонь, СК Полтава, ковалівський Колос та харківський Металіст 1925.

Проте знайшлись і такі колективи, які обережно поставились до вирішення питання.

Черкаський ЛНЗ виступив із відповідною заявою.

"Футбольний клуб ЛНЗ підтримує прагнення українських клубів до вдосконалення всіх складових футболу, зокрема й суддівської системи. Ми переконані, що лише системний підхід, відкритість процесів та відповідальність усіх учасників футбольної спільноти можуть забезпечити якісні зміни.

Водночас наголошуємо, що будь-які зміни мають бути результатом узгодженої позиції всієї футбольної спільноти. Насамперед вважаємо за необхідне проведення спільної зустрічі клубів разом із УПЛ та керівництвом УАФ для формування чіткого бачення та визначення стратегічного вектора розвитку.

На сьогодні відсутність єдиного розуміння кінцевої мети та шляхів її досягнення створює ризики точкових рішень без системного ефекту. У такому вигляді подібні ініціативи можуть бути сприйняті футбольною громадськістю як декларативні та такими, що не матимуть практичного результату.

Окремо наголошуємо, що клуби не повинні та не можуть брати на себе функції дисциплінарного впливу на арбітрів, зокрема щодо їх дискваліфікації. Подібна практика є неприйнятною, оскільки створює ризики і може призвести до хаосу в управлінні футбольними процесами.

Футбольний клуб ЛНЗ виступає за розвиток, зважені рішення та стабільне майбутнє українського футболу", — заявили в черкаському колективі.