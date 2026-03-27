Команди проведуть поєдинок 15 квітня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дату та час догравання матчу 15 туру чемпіонату між харківським Металістом 1925 та рівненським Вересом.

Нагадаємо, спочатку матч розпочався і був запланований на 7 грудня, проте його було перервано у першому таймі через постійні проблеми з електрикою на стадіоні. Після кількох перебоїв головний арбітр зустрічі Віталій Романов ухвалив рішення про скасування матчу.

Після цього команди домовилися про догравання поєдинку на полі, а не про рішення долі матчу в кабінетах. УАФ у свою чергу заявила, що догравання зустрічі відбудеться, коли клуби підпишуть відповідну угоду.

Таким чином, догравання матчу, в якому було зіграно близько 20 хвилин, відбудеться 15 квітня. "Стартовий" свисток пролунає о 16:00.

Після 20 матчів Металіст 1925 набрав 34 очки та посідає шосте місце в УПЛ. Верес має 22 бали та займає десяту позицію.