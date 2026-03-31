Football.ua представляє прев'ю контрольного поєдинку, який відбудеться 31 березня, розпочавшись о 21:45.

У другому своєму матчі в 2026 році українська національна команда зустрінеться з албанською (контрольний поєдинок).

ВІВТОРОК, 31 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ЕСТАДІО СЬЮТАТ ДЕ ВАЛЕНСІЯ, ВАЛЕНСІЯ (ІСПАНІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МАРТІНЕС МУНУЕРА (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулого тижня збірна України намагалася перервати серію з чотирьох поспіль пропущених чемпіонатів світу, але зуміла тільки продовжити її до п'яти. У чотирьох із цих випадків невдача спіткала нас саме в плейоф кваліфікації. Крапку в надіях колективу Сергія Реброва зіграти на цьогорічному ЧС за крок до фінального етапу відбору поставив хет-трик Віктора Йокереса.

Єдиним позитивом для українських уболівальників у четвер був дебютний результативний удар Матвія Пономаренка. Бомбардир Динамо Київ уперше з'явився на полі у футболці збірної і 13-ма хвилинами пізніше ввійшов до топ-10 наймолодших авторів голів у історії "синьо-жовтих". Ймовірніше за все, сьогодні тренерський штаб довірить таланту місце в старті.

Албанці ж до фіналу плейоф кваліфікації були ближчими за нас. У поєдинку з Польщею саме команда Сілвіньйо відкрила рахунок незадовго до перерви. Тим не менш, поляки все ж досягнули бажаного результату в другому таймі протистояння у Варшаві. Таким чином чергова спроба збірної Албанії уперше вийти на чемпіонат світу виявилася невдалою.

На тлі цих болючих поразок українська й албанська збірні проведуть дев'яту в історії очну зустріч (третій товариський матч). У групі Ліги націй у вересні 2024 року Україна поступилася Албанії уперше, двома місяцями пізніше реабілітувавшись за це. Очікуємо, що сьогодні "синьо-жовті" зможуть показати хоча б частину того, що ми хотіли побачити минулого тижня.

На перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 2.12, тоді як потенційний успіх Албанії оцінюється показником 3.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Дуже важливо розуміти, що це не товариська гра, це гра після програшу, і треба показувати зовсім інший рівень гри і показувати, що, як я сказав на пресконференції, у нас дуже молода команда. Але молода команда — це не значить, що вона не має відповідальності. Гравці, які вийдуть на поле, повинні битися за Україну і за себе, за наше обличчя".

Сілвіньйо, головний тренер збірної Албанії: "Це завжди непросто — виходити на поле після таких поєдинків, як проти Польщі. Коли ти готуєшся, перебуваєш на піку своїх можливостей і зазнаєш поразки у матчі всього життя. Ми знаємо силу збірної України. Це дуже технічна команда з якісними гравцями, які виступають у топ-чемпіонатах. Ми поважаємо суперника, але готуємося показати свою гру".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Різник (Шахтар Донецьк) — Конопля (Шахтар Донецьк), Забарний (ПСЖ), Сваток (Остін), Миколенко (Евертон) — Шапаренко (Динамо Київ), Маліновський (Дженоа), Ярмолюк (Брентфорд) — Гуцуляк (Полісся), Пономаренко (Динамо Київ), Волошин (Динамо Київ)

Албанія: Стракоша (АЕК Афіни) — Хюсай (Лаціо), Пллана (Лехія Гданськ), Джимсіті (Аталанта), Піло (АЕК Афіни) — Рамадані (Лечче), Асллані (Бешикташ) — Узуні (Остін), Мехметі (Іпсвіч Таун), Ходжа (Динамо Загреб) — Броя (Бернлі)

прогноз 2:1

