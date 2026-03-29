Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна України у матчі 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026 поступилася Швеції (1:3).

У цьому матчі своїм дебютним голом у складі збірної відзначився форвард київського Динамо Матвій Пономаренко, для якого це був перший матч у головній команді країни.

На момент голу Пономаренку було 20 років та 74 дні, що дозволило йому потрапити до топ-10 наймолодших авторів голів в історії збірної України. Матвій займає сьоме місце перед Данилом Сіканом, Андрієм Гусіним та Романом Зозулею.

Рекорд належить Олександру Зінченку (19 років та 166 днів) – це було у 2016 році. За ним йдуть Андрій Шевченко, Дмитро Михайленко, Андрій Ярмоленко, Олександр Гладкий та Ярослав Ракіцький.

Свій наступний матч Україна проведе проти Албанії. Товариська гра відбудеться 31 березня о 21:45.