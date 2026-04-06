Головний тренер визнав, що відсутність ключових футболістів негативно вплинула на матч з Вересом.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував нічию своєї команди з Вересом (1:1) у 22 турі УПЛ, зазначивши, що виклик гравців до збірних негативно вплинув на результат.

"Ми розуміємо, що це приємно – коли з твоєї команди викликають вісім футболістів у збірні, – але тренеру доводиться готуватися до матчів без них. Сьогодні ця проблема проявилася. Інші команди, у яких були збірники, теж втратили очки, і це дуже прикро", – заявив Ротань.

За його словами, команда намагалася налаштуватися, але повністю вплинути на ситуацію не змогла:



"Як ми не просили, як не розмовляли з хлопцями – не достукались до кінця, це також тренерська проблема".

Нагадаємо, до збірної України на матчі проти Швеції та Албанії були викликані Богдан Михайліченко, Едуард Сарапій, Олексій Гуцуляк та Борис Крушинський.