Київський клуб опублікував офіційну заяву після втрати легендарного тренера.

Динамо Київ виступило з офіційною заявою у зв’язку зі смертю колишнього головного тренера команди Мірчі Луческу, який пішов із життя 7 квітня 2026 року у віці 80 років.

Румунський фахівець очолював "біло-синіх" із 2020 по 2023 рік і за цей період привів команду до "золотого треблу" у сезоні-2020/21, вигравши чемпіонат України, Кубок та Суперкубок.

У пресслужбі київського клубу оприлюднили повний текст спільної заяви президента Ігоря Суркіса, головного тренера Ігоря Костюка та капітана команди Віталія Буяльського:

"З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали.

Ім’я Мірчі Луческу назавжди вписане в історію нашого клубу. Під його керівництвом Динамо здобуло яскраві перемоги на внутрішній арені, зокрема виграло чемпіонські медалі, а також стало володарем Кубку України та Суперкубку. У складні часи його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді повернути стабільність, чемпіонський характер, віру і впевненість у власних силах.

Його колосальний досвід, глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя бути з ним в одній команді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Мірчі Луческу. Розділяємо з ними цей біль втрати. Завжди пам’ятатимемо його. Мірча Луческу продовжить жити у наших серцях. Земля пухом", – йдеться у заяві Динамо.