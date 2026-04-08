Харків'яни сподіваються на чесне та справедливе суддівство у майбутньому матчі.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті виступив із заявою, в якій відреагував на публікацію Динамо, в якій кияни звинуватили арбітрів, які припустилися результативної помилки в минулому матчі УПЛ проти львівських Карпат (0:1).

"Перед черговим важливим поєдинком у боротьбі за найвищі місця наш клуб звертає увагу на необхідність забезпечення чесного та об’єктивного суддівства.

Ми переконані, що будь-які публічні оцінки роботи арбітрів напередодні матчів створюють додаткову напругу навколо гри і не сприяють зваженому ухваленню рішень на полі.

Кожен новий матч не має бути приводом повертатися до спірних епізодів попередніх поєдинків, а можливістю для арбітрів виконувати свою роботу неупереджено та справедливо.

Будь-який вплив на арбітраж, незалежно від його форми, суперечить базовому принципу футболу: результат має визначатися виключно на полі.

Упродовж сезону більшість команд стикалися з епізодами, в яких суддівські рішення вплинули на хід і результат матчів. Не виключенням стала і наша команда. Але ми впевнені, що це питання потребує системної роботи та аналізу.

ФК Металіст 1925 послідовно виступає за рівні умови для всіх учасників чемпіонату, прозорість рішень та повагу до спортивного принципу.

Ми очікуємо, що майбутній матч пройде у чесній боротьбі, а всі рішення арбітрів будуть об’єктивними та неупередженими", — сказано у заяві харківського клубу.

Нагадаємо, матч Металіст 1925 — Динамо Київ відбудеться в суботу, 11 квітня, о 15:30.