Центрбек відновився після травми і готується до наступного матчу УПЛ проти Металіста 1925.

Захисник Динамо Тарас Михавко відновив тренування у складі основної групи команди після короткотривалого пошкодження.

20-річний центрбек пропускав попередні матчі проти Олександрії (5:0) та Карпат (0:1), але тепер готовий до роботи разом із партнерами по команді.

Цього сезону Михавко вже провів 30 матчів за Динамо у всіх турнірах, відзначившись трьома голами. У січні він продовжив контракт із клубом, який діятиме до 31 грудня 2030 року.

Наразі Динамо посідає 4-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда Ігоря Костюка проведе 11 квітня проти Металіста 1925.