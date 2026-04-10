Україна

Рух Львів та Колос Ковалівка розписали нічию у матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги — 1:1.

Більшу частину зустрічі команди провели в жорсткій боротьбі з мінімумом моментів. Рахунок відкрив Колос на 86-й хвилині: Теллес потужним ударом замкнув скидку Тахірі після подачі з флангу.

Втім, Рух зумів врятуватися вже в компенсований час. Ігор відзначився після навісу Кітели, забивши перший гол команди у другому таймі та принісши львів’янам перше очко у 2026 році.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Колос у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Голи: Ігор, 90 — Теллес, 86

Рух: Герета — Киричок (Ясінський, 77), Підгурський, Товарницький, Кітела — Притула (Ігор, 46), М. Бойко, Таллес — Діалло (Руніч, 60), Тутті (Дзюнь, 60, Кирикович, 76), Клайвер.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Рухадзе — Гагнідзе (Степаненко, 89), Теллес, Денисенко (Станковські, 46) — Кане (Алефіренко, 67), Климчук (Тахірі, 46), Гусол.

Попередження: Клайвер, М. Бойко — Рухадзе