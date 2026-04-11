Форвард Руху прокоментував нічию проти Колоса.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти ковалівського Колоса в двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Ігор Невес прокоментував виступ власної команди.

"На полі ми робимо те, над чим працюємо на тренуваннях, і цю комбінацію команда награвала раніше. Я радий, що вдалось реалізувати свій момент та забити дебютний гол за Рух, думаю, він додасть мені впевненості.

Звісно, мені дуже приємно, але головне, що цей гол дозволив заробити важливий бал та уникнути поразки. В УПЛ багато важких матчів, тому важливо навіть у непростій ситуації зуміти переломити хід гри на свою користь.

Мені здається, що в УПЛ найважливіше — нав’язати якісну боротьбу, і Руху сьогодні це вдалось. Кожен із гравців показав на полі свій максимум, боровся в кожному моменті.

Ми не заслуговували на поразку, адже дуже старались, і, як наслідок, зуміли забити гол наприкінці матчу. Якщо команда так само й починатиме матчі, то ми зможемо боротися за перемоги та набиратимемо більше очок.

Добре, що вдалось перервати програшну серію, але прикро, що це не вдалось перемогти. Спробуємо покращити свої результати вже у наступних матчах. Це необхідний для нас бал, щоб покращити своє становище у турнірній таблиці, а також отримати заряд впевненості перед майбутніми іграми.

Зараз наш моральний стан покращився і ми розуміємо, що здатні на більше. Це допомагає всім працювати краще, отримувати більше задоволення від гри", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в криворізького Кривбасу.