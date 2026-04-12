Команда Патріка ван Леувена втратила перевагу за рахунком наприкінці гри в Рівному, але залишила за собою останнє слово.

Газони на стадіонах української Прем’єр-ліги навесні за тривалу історію нашого чемпіонату вже встигли стати окремим розділом футбольної мемології, але в поточному розіграші рівненський Верес на домашньому для нього Авангарді взявся працювати над руйнуванням цього негативного іміджу. Не минуло ледь 17 годин від моменту, як на цій арені зіграли свій матч "черовно-чорні" та київська Оболонь (2:0) напередодні, а вона вже була готовою приймати гру Кудрівки та криворізького Кривбасу. І при цьому покриття як було зеленим, так ним і залишалось.

Дивина та й годі. Але нам було цікаво, передусім, як це вплине на команди Василя Баранова та Патріка ван Леувена, яким потрібно було вирішувати власні нагальні проблеми в турнірній таблиці. Новачки УПЛ, наприклад, за підсумками минулого туру провалились до зони перехідних матчів, тоді як конкурент "червоно-білих", харківський Металіст 1925, так само напередодні виграв свій матч проти київського Динамо, тож криворіжці мали робити те саме й у звітній зустрічі, щоб банально не відставати від темпів інтриги в боротьбі за єврокубки.

Можливо, саме такі чіткі передумови для здобуття результату з обох сторін і зіграли на користь дуже активному початку гри, який продемонстрували команди. М’яч ледь устигли розвести в центрі поля, а Козак уже феєрив на правому фланзі атаки. Спочатку з меж штрафного перевірив ударом у ближній Кемкіна, доки решта гравців Кривбасу збирали Великодні пасочки назад у свої кошики, а потім змусив воротаря битись спиною об стійку власних воріт підкруткою з кутового просто в дальню дев’ятку.

Але й гостям було, чим на це відповісти. Удар головою від Вілівальда та спроба Парако замкнути подачу Мендози з лівого флангу пішли над воротами, після чого ще й Лін дальнім пострілом із протилежного боку поля розім’яв Караващенка. Але такий темп тривав рівно чверть ігрової години, після чого обидві команди вирішили, що все ж таки треба трохи поберегти сили й на решту ігрового часу.

Цією павзою в атакувальному темпі в підсумку вдалось скористатись саме Кривбасу, коли Парако в центральному колі прочитав необачний пас Козака назад на Сердюка та з перехоплення опинився фактично перед чужим воротарем у штрафному. Далі був удар у правий кут, який Караващенко парирувати не зумів, і Кривбас повів за рахунком на табло. Утім, якби не офсайд у Сторчоуса під час передачі Овусу вже за п’ять хвилин на протилежному боці поля, команди б продовжили гру з нульової відмітки в плані рахунку на табло.

Команда ван Леувена зрештою втримала переможний рахунок, тож тренеру не було особливої потреби робити якісь корективи під час перерви. На відміну від Баранова, який відповів подвійною заміною, і принаймні з появою Глущенка на полі точно вгадав. Із Світюхою пощастило менше, бо той отримав травму, тож довелось спалити ще одну можливість для ротації вже ближче до завершення поєдинку.

Тим часом у складі Кудрівки продовжував відігравати помітну роль в атаці Сторчоус, через ноги якого ледь не кожен випад команди відбувався. І зрештою свій гол найкращий бомбардир новачків УПЛ таки знайшов. На 81 хвилині стінка Глущенка та Фарини на лівому фланзі атаки завершилась передачею Антона від лицьової на Сторчоуса до центру штрафного, а той у два дотики поклав м’яч під ліву стійку. Логічне завершення тривалого відтинку другого тайму, коли лише Кудрівка й займалась атакувальними діями.

Ба більше — команда Баранова мала цю гру взагалі залишати за собою вже за шість хвилин, коли той-таки Глущенко залишав передачу все з того ж самого лівого флангу п’ятою на того-таки Сторчоуса, але цього разу Андрій банально не влучив підкрученим ударом під ближню стійку. І дарма, бо вже за мить Шевченко на лівому фланзі штрафного на протилежному боці поля з передачі Дібанго розібрався з відскоком від Мулика та переграв воротаря обвідним ударом. При цьому криворіжці знову проводили слабкий другий тайм.

У наступному турі Кудрівка зіграє в гостях у харківського Металіст 1925, тоді як криворізький Кривбас прийматиме львівський Рух.

Кудрівка — Кривбас 1:2

Голи: Сторчоус, 81 — Парако, 33, Я. Шевченко, 89

Кудрівка: Караващенко — Гусєв, Сердюк, Коллахуазо, Мачелюк (Фарина, 65) — Сторчоус, Адеоє, Нагнойний — Козак (Світюха, 46, Пушкарьов, 79), Овусу (Лєгостаєв, 75), Морозко (Глущенко, 46).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Дібанго, 69) — Задерака (Мулик, 69), Араухо, Каменський (Я. Шевченко, 59) — Лін (Джовані, 90+3), Парако, Мендоза.

Попередження: Овусу, Гусєв, Нагнойний — Каменський, Вілівальд, Бекавац