Україна

Про причини для такого рішення клубу здогадатись не складно.

Ковалівський Колос на своїх офіційних ресурсах опублікував відкрите звернення до президента УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль щодо якості арбітражу в матчах весняної частини сезону.

"Шановні панове!

Напередодні зустрічі Президента УАФ з керівниками УПЛ та клубів, темою якої є питання арбітражу в футболі, ФК Колос Ковалівка звертається до Вас із питаннями, відповіді на які наш клуб хотів би отримати до даної зустрічі.

Дані питання вже були частково адресовані ФК Колос Ковалівка голові Комітету арбітрів УАФ пані Катерині Монзуль, але до сьогоднішнього дня залишилися без відповіді.

Натомість, кожен наступний тур Чемпіонату України породжує нові подібні питання, що говорить про системні проблеми в українському арбітражі, зокрема:

1. У матчі 20-го туру Чемпіонату УПЛ з футболу сезону-2025/26р.р. між командами Колос Ковалівка — Зоря Луганськ на 88 хвилині матчу гравець команди Зоря Луганськ №10 Жуніор Рейс здійснював поштовх у спину гравця команди Колос Ковалівка №3 Козіка Едуарда, після чого останній зіштовхнувся з воротарем команди Колос Ковалівка №31 Пахолюком Іваном та фактично завадив йому акцентовано відбити м’яч.

За підсумками даного епізоду в ворота команди Колос Ковалівка командою Зоря Луганськ був забитий м’яч, при цьому арбітр матчу зарахував взяття воріт та не здійснив перевірку епізоду за допомогою системи VAR.

2. У матчі 21-го туру Чемпіонату УПЛ з футболу сезону-2025/26 р.р. між командами Верес Рівне — Колос Ковалівка на 90-й хвилині матчу гравець команди Верес Рівне №11 Веслі П. в своєму штрафному майданчику вдарив позаду ногою в ногу гравця команди Колос Ковалівка №77 Понєдєльніка в момент володіння останнім м’ячем, що на думку нашого клубу було підставою для призначення пенальті у ворота команди Верес Рівне.

За підсумками даного епізоду арбітр матчу не зафіксував порушення та не здійснив перевірку епізоду за допомогою системи VAR.

3. У матчі 23-го туру Чемпіонату УПЛ з футболу сезону-2025/26р.р. між командами Рух Львів — Колос Ковалівка на 26-й хвилині матчу гравець команди Колос Ковалівка №14 Кане Ібрагім завдавав удару по воротах суперника та влучив у руку гравця команди Рух Львів №15 Підгурського, який знаходився в своєму штрафному майданчику, що на думку нашого клубу було підставою для призначення пенальті у ворота команди Рух Львів.

За підсумками даного епізоду арбітр матчу не зафіксував порушення та не здійснив перевірку епізоду за допомогою системи VAR.

При цьому, даний арбітр вже обслуговував матч цих же команд в весняній частині Чемпіонату УПЛ з футболу сезону 2024/2025р.р., та на 90 + 3 хвилині матчу за рахунку 0 : 1 на користь команди Рух Львів не зафіксував гру рукою гравця команди гостей №52 Слюбика у своєму штрафному майданчику та не призначив пенальті.

Таким чином, у двох з трьох вищезазначених матчів, командою Колос Ковалівка були втрачені турнірні очки, що, на нашу думку, могло бути пов’язане з помилками арбітрів, наведеними вище.

На підставі викладеного, з метою забезпечення принципів прозорості та єдиного підходу до оцінки і трактування ігрових епізодів, а також з урахуванням практики Комітету арбітрів УАФ щодо оприлюднення матеріалів VAR у резонансних моментах матчів, ФК Колос Ковалівка просить:

1. Надати відеозаписи вищезазначених епізодів з усіх доступних ракурсів системи VAR;

2. Надати аудіозаписи переговорів між арбітрами матчів та арбітрами VAR під час розгляду вищезазначених епізодів;

3. Забезпечити оприлюднення зазначених матеріалів у порядку, аналогічному практиці, яка вже застосовується Комітетом арбітрів УАФ при розгляді спірних епізодів матчів Української Прем’єр-ліги.

4. Надати ФК Колос Ковалівка офіційну позицію Комітету арбітрів УАФ щодо оцінки вищезазначених епізодів за результатами розгляду даного звернення.

Нагадаємо, що напередодні питання щодо арбітражу виникли й у Олександрії.