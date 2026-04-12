У клубі незадоволені рішеннями арбітрів зустрічі.

Олександрія напередодні поступилась львівським Карпатам у гостьовому матчі двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Олександрія 2:0

Після завершення гри клубні медіа "поліграфів" опублікували текст заяви з приводу роботи бригади арбітрів на чолі з Миколою Балакіним у цій зустрічі.

"Футбольний клуб Олександрія послідовно підтримує принципи чесної гри, прозорості суддівства та єдиного підходу до застосування Правил гри у змаганнях Української Прем’єр-ліги.

Забезпечення довіри до арбітражу є одним із ключових елементів розвитку професійного футболу, що потребує відкритості у прийнятті та поясненні суддівських рішень.

У зв’язку з цим, за підсумками матчу 23-го туру Української Прем’єр-ліги між командами Карпати (Львів) — Олександрія, клуб вважає за необхідне звернути увагу на окремий ігровий епізод, який потребує додаткового роз’яснення та оцінки з боку відповідних органів.

Футбольний клуб Олександрія звертається до Комітету арбітрів УАФ із проханням надати та оприлюднити відеозаписи з камер системи VAR, а також аудіозаписи переговорів арбітрів під час зазначеного матчу.

Зазначене звернення стосується епізоду, що мав місце на 90-й хвилині матчу, а саме — дій гравця ФК Карпати, який зіграв рукою у власному штрафному майданчику, що, на думку клубу, мало наслідком непризначення пенальті у ворота львівської команди.

Указаний епізод розглядався за участю головного арбітра матчу Миколи Балакіна та арбітра VAR Олександра Омельченка. Зі свого боку зазначаємо, що арбітр VAR Олександр Володимирович Омельченко у поточному сезоні також був залучений до роботи на низці матчів за участю ФК Олександрія, зокрема: у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти ФК Динамо (Київ) (17.09.2025) — у якості головного арбітра, де на 35-й хвилині мав місце ігровий епізод у штрафному майданчику гостей, пов’язаний із можливим порушенням Правил гри та призначенням пенальті;

у матчі 18-го туру УПЛ Металіст-1925 (м. Харків) — Олександрія (28.02.2026) — у якості арбітра VAR, де на 80-й хвилині розглядався епізод, за підсумками якого головним арбітром матчу Андрієм Коваленком було призначено пенальті у ворота ФК Олександрія в ситуації, що за своїм характером є співставною з епізодом, який мав місце у матчі проти ФК Карпати;

а також у матчі 23-го туру УПЛ Карпати — Олександрія (11.04.2026) — у якості арбітра VAR, де на 90-й хвилині мав місце зазначений вище епізод.

Дані рішення арбітрів потенційно позбавили наш клуб важливих двох залікових балів.

У зв’язку з цим клуб вважає за доцільне звернути увагу на необхідність забезпечення єдиного та послідовного підходу до трактування співставних ігрових ситуацій.

Із метою забезпечення принципів прозорості та єдиного підходу до оцінки і трактування ігрових епізодів, а також з урахуванням практики Комітету арбітрів УАФ щодо оприлюднення матеріалів VAR у резонансних моментах матчів, клуб просить:

— надати відеозаписи відповідного епізоду з усіх доступних ракурсів системи VAR;

— надати аудіозаписи переговорів між арбітром матчу та арбітрами VAR під час розгляду зазначеного епізоду;

— забезпечити оприлюднення зазначених матеріалів у порядку, аналогічному практиці, яка вже застосовується Комітетом арбітрів УАФ при розгляді спірних епізодів матчів Української Прем’єр-ліги.

Клуб також розраховує на надання публічної та вичерпної позиції Комітету арбітрів УАФ щодо оцінки зазначеного епізоду, а також інформування про результати його розгляду.

ФК Олександрія послідовно виступає за відкритість, об’єктивність та єдине застосування Правил гри і розраховує на відповідну позицію з боку профільних органів", — ідеться в зверненні клубу.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у кам’янець-подільського Епіцентру.