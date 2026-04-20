Україна

Керманич Руху прокоментував поразку від Кривбасу.

Львівський Рух у гостьовому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги поступився криворізькому Кривбасу.

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Велику роль відіграв перший пропущений гол, після якого початковий план на гру перестав працювати і довелося його змінювати. Хлопці набираються досвіду — це все що можна сказати про цю гру.

Футболісти мають отримувати ігровий час, якщо вони виграють конкуренцію за місце в складі. Ми ж ставимо грати молодь, адже у нас немає інших футболістів. Та навіть у таких умовах вони поступово зростають.

Водночас шкода за старших, більш досвідчених гравців, до яких немає глобальних претензій, але вони найбільше страждають від цих результатів.

Думаю, що всі бачили, що на позиції в нападі Слюсар виглядає краще за всіх наших форвардів. Я точно не шкодую про те, що випустив Дениса в атаці. Просто він наразі не готовий провести на полі весь матч, тому ми замінили його у перерві — це єдина причина заміни.

Я б не хотів обговорювати зараз дії окремих футболістів. Про це ми з гравцями потім поговоримо індивідуально.

Клименко? Помиляються всі, але коли це робить голкіпер — то це найбільш помітна помилка. Не помиляється лише той, хто не виходить на поле", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух проведе домашнє дербі проти Карпат.