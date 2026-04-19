Україна

Черговий матч молодої команди Івана Федика, у якому навіть пробити в площину воріт суперників було нездійсненною мрією.

На початку недільної програми двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги на глядачі очікувало вельми цікаве протистояння в Кривому Розі, учасники якого немов завмерли в напівпозиції в очікуванні на фінальний відтинок поточного розіграшу національної першості. Місцевий Кривбас навіть у доволі складних умовах усе одно хоче боротись за місця в єврокубках, але з його доробком за попередні тури це навряд чи буде легкою прогулянкою.

А от львівський Рух, який цього разу навідався до команди Патріка ван Леувена, цілком ризикує опинитись у поганій ситуації боротьби за виживання в "елітному" дивізіоні у форматі перехідних матчів. Ситуацію для команди Івана Федика при цьому погіршував ще й той факт, що свій перший заліковий бал у 2026 році вона здобула лише минулими вихідними в домашній грі проти ковалівського Колоса (1:1), тоді як у решті зустрічей навіть забитий м’яч для "жовто-чорних" був за справжнє щастя.

І, вочевидь на радощах від того здобутого залікового балу, Рух намагався й звітне протистояння почати з власної атаки. Але нічого путнього з цього не вийшло, а вже на 15 хвилині стався епізод, який визначив подальшу долю поєдинку. Товарницький із лівого флангу оборони вирішив віддати сильну передачу в напрямку власних воріт, але спрямував м’яч у площину, тоді як решту зробив газон стадіону Гірник, і м’яч пролетів повз ногу 18-річного воротаря Клименка, для якого, певна річ, це було справжнім шоком.

Хоча за мить невдале падіння Араухо головою на газон із боротьби в повітрі в центрі поля стало набагато більш сильним інформаційним приводом, адже до свідомості гравець Кривбасу повернувся з допомогою лікарів, але вони ж потім навідріз відмовили футболісту в поверненні до гри. Вочевидь, надивились на приклад Ізакі Сілви в матчі Ліги конференцій УЄФА. І правильно зробили.

На гру господарів поля ця вимушена заміна ключового гравця в центрі поля в підсумку навіть не вплинула, бо для цього було треба, щоб суперники створювали бодай-якісь передумови для тиску. А що було в Руху в плані атаки цього дня? Знову нічого. Зробили кілька ударів у напрямку чужих воріт, із яких точним не був жоден. Чергова невдача для команди Івана Федика.

Тим часом уже до завершення першого тайму криворізький колектив забив свій другий гол у цій зустрічі. І це цілком міг черговий автогол, бо подачу Мендози з лівого флангу останнім на шляху до воріт зачепив Ясінський у воротарському, після чого залишалось лише перевірити, чи не випустив Глейкер м’яч за лицьову під час свого дриблінгу, а потім зрештою побачити, що дотик від Задераки був достатнім для того, щоб цей гол записати саме на його рахунок.

І що можна очікувати від Руху за такого підсумку першого тайму? Команда Федика вже тоді виглядала приреченою на поразку й не було підстав розраховувати, що може щось для неї змінитись на краще. А коли на 67 хвилині Юрчец ударом із штрафного з лівого флангу в ближній кут піймав молодого воротаря хитрим ударом, то вже все стало зрозуміло, і залишалось очікувати хіба що на тотальний розгром "жовто-чорних".

Але цього не відбулось. Хоча й Рух намагався "допомогти" суперникам ще й вилученням Алмазбекова, якого Федик попросив бути думками в грі, а той зрозумів це на свій манер. Дві швидкі жовті картки за фоли на фланзі — матч завершено. Навряд чи це мав на увазі керманич. Та й загалом картина на Гірнику для львів’ян складалась виключно з тьмяних барв.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме київське Динамо, тоді як львівський Рух проведе домашнє дербі проти Карпат.

Кривбас — Рух 3:0

Голи: Товарницький, 15 (авт.), Задерака, 45+4, Юрчец, 67

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго (Бекавац, 85) — Задерака, Араухо (Шевченко, 16), Каменський (Джовані, 46) — Лін (Мая, 80), Парако (Сек, 59), Мендоза (Мулик, 85).

Рух: Клименко — Кітела (Себро, 87), Слюсар (Ігор, 46), Товарницький, Роман — Притула (Квас, 76), М. Бойко, Клайвер (Алмазбеков, 46) — Діалло (Мужиловський, 46), Таллес (Тутті, 80), Ясінський.

Попередження: Парако, Сек, Мендоза — Ясінський, Алмазбеков, Квас