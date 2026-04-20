Півзахисник Руху прокоментував поразку від Кривбасу.
Максим Бойко
20 квітня 2026, 11:19
Львівський Рух у гостьовому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги поступився криворізькому Кривбасу.
Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Максим Бойко прокоментував виступ власної команди.
"Ми пропустили два абсолютно непотрібні голи. Вважаю, що на початку матчу команда виглядала дуже добре і точно ні в чому не поступалась супернику. Але перший пропущений гол згнітив нас.
Команда намагалась повернутись у гру в другому таймі, виправити цей результат. На жаль, нам це не вдалось.
Усі підтримали Єгора Клименка. Помиляються всі футболісти, а він — ще дуже молодий гравець. Важливо, щоб Єгор правильно зреагував на цю ситуацію, зробив висновки та рухався далі. Кожен із нас із розумінням поставився до того моменту і всі підтримують Клименка.
Щодо епізоду з моїм ушкодженням, то я просто розбив ніс у першому таймі, коли від мене відмахнувся нападник Кривбасу. Сподіваюсь, там не буде перелому. Зараз почуваю себе добре", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух проведе домашнє дербі проти Карпат.