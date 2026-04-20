Захисник Руху прокоментував поразку від Кривбасу.

Львівський Рух у гостьовому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги поступився криворізькому Кривбасу.

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Роман прокоментував виступ власної команди.

"Команда досить непогано розпочала цей матч. Ми підходили до воріт суперника, атакували, були небезпечні простріли. На полі була рівна гра, але після пропущеного голу команда ніби почала панікувати. Не знаю, із чим це було пов’язано.

Далі ми перед перервою ми пропустили ще один гол, а з рахунку 0:2 дуже важко відіграватись. У другому таймі хотілось виправити ситуацію, команда старалась, але, на жаль, ми не змогли цього зробити.

Ми багато тренуємось, у побуті вся команда тримається разом. Усі знають, хто на що здатен на футбольному полі та що від кого можна очікувати. Намагаємось грати так, щоб розкрити найкращі якості кожного футболіста. На жаль, не завжди вдається це показати у матчі та здобути потрібний результат.

У цьому поєдинку ставка робилась на велику кількість боротьби, довгі передачі, щоб наші вінгери забігали за спини захисників. Утім це ні до чого не призвело в атаці. Команда не виконала тактичні установки тренерського штабу", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух проведе домашнє дербі проти Карпат.