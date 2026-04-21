Україна

Захисник Шахтаря розповів про гол, емоції та щільний календар команди.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар, який забив переможний м’яч у матчі проти Полісся (1:0), поділився емоціями після гри та прокоментував ключові моменти поєдинку.

"Був кутовий, і ми, у принципі, маємо награні стандарти, тож знаємо, хто куди біжить. Послідувала гарна передача, Волинець помилився, і я коліном забив. Була дуже хороша подача, і вдалося відзначитися", — розповів Бондар про свій гол.

Футболіст також зізнався, що нинішній сезон для нього особливий і пов’язаний із важливими подіями в особистому житті: "Напевно, мотивує те, що зараз у нас із дружиною особливий етап у житті – вона вагітна, і це додає подвійної мотивації та відповідальності... Коли заб’ю, обов’язково покладу м’яч під футболку. Дякувати Богу, усе вдалося".

Коментуючи перебіг матчу, Бондар відзначив організовану гру суперника: "Усі знають, що команда Руслана Петровича Ротаня дуже добре організована та передусім дисциплінована в обороні... Гадаю, якщо брати гру загалом, ми повністю заслуговували на перемогу й рахунок міг бути більшим".

Також захисник торкнувся теми щільного календаря та відновлення: "Якщо чесно, у ці 20 днів... якщо граєш кожні два-три дні, то особисто для мене це краще у фізичному плані... Утім, знаємо, що в нашій країні нелегко з переїздами, тому відновлення в автобусі не дуже добре впливає", — підсумував захисник.

