Донецький Шахтар у перенесеному матчі 21 туру української Прем'єр-ліги в гостях здобув перемогу над луганською Зорею (2:1).

Команда Арди Турана відкрила рахунок вже на другій хвилині, коли результативним ударом відзначився Проспер Обах, для якого це був дебютний гол у складі "гірників".

Підопічні Віктора Скрипника відігралися на старті другого тайму, коли на 51 хвилині цифри на табло зрівняв Навін Малиш.

Проте останнє слово було за "гірниками", коли на 82 хвилині Артем Бондаренко реалізував пенальті.

Завдяки цій перемозі Шахтар лідирує в УПЛ із відривом від ЛНЗ у шість очок. У Зорі 32 бали та дев'ята позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Шахтар у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Шахтар 1:2

Голи: Малиш, 51 — Проспер, 2, Бондаренко, 82 (пен.).

Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Дришлюк (Задорожний, 85), Кушніренко — Попара (Горбач, 85), Вантух (Слесар, 64) — Будківський, Андушич (Саллієу, 83).

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос (Матвієнко, 90+1), Педріньйо Азеведо — Мейрелліш (Ізакі, 58), Назарина, Бондаренко — Проспер (Аліссон, 73), Еліас (Траоре, 73), Невертон (Егіналду, 58).

Попередження: Дришлюк, Малиш, Андушич, Джордан, Кушніренко.