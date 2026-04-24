Україна

18-річний форвард Гейттор опинився в сфері інтересів європейських топклубів.

Донецький Шахтар може вступити в конкуренцію з Манчестер Сіті за молодого нападника бразильського Палмейраса Гейттора.

За інформацією ESPN Brasil, скаути City Group уважно стежать за 18-річним форвардом і вважають його перспективним активом для своїх клубів. Водночас у системі визнають, що Палмейрас активно підвищує вартість своїх вихованців на трансферному ринку.

Повідомляється, що бразильський клуб вже отримував пропозицію на рівні близько 20 мільйонів євро, тоді як клаусула гравця становить 100 мільйонів євро.

Окрім Манчестер Сіті, за Гейттором стежать і інші європейські команди. Зокрема, Шахтар уже сигналізував про готовність зробити власну пропозицію щодо трансферу.

Форвард виступає за команду Палмейраса U-20, де цього сезону провів 35 матчів, забив 16 голів і віддав 1 результативну передачу. Його контракт із клубом чинний до 2029 року.