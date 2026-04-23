Гравець луганської команди поділився своїми емоціями після гри з "гірниками".

Захисник луганської Зорі Роман Вантух прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:2).

"Я пропустив два тижні. Є і позитивні моменти, і негативні, звичайно. Почали невпевнено, Шахтар домінував серйозно, але згодом відчули, що можна грати, тому що, можливо, втома Шахтаря, можливо, не знаю що давала нам теж створювати моменти.

Ми створили в першому таймі, якщо не помиляюся, три моменти, особливо я мав реалізовувати, але віддавав передачу на голос партнеру. Матч можна занести в актив, тому що грали проти дуже сильного суперника і виглядали гідно. Логічно, що суперник володів ініціативою, більше контролював м’яч – такий їхній стиль гри.

Націленої задачі зберегти нічийний рахунок не було. Хочеться і прагнемо продовжувати грати агресивно, впевнено. Це психологія, напевно. Шахтар бореться за чемпіонство і всіма силами йде в атаку, ти реагуєш уже по їхнім діям. Це дуже гарний суперник, який грає першим номером і сам тебе змушує оборонятися, от і все.

Я чудово почувався, просто в один прекрасний момент судоми почали хапати. Знаєте, не хочеться підвести суперників. Коли ти розумієш, що не можеш грати на 100 – то я попросив заміну. В нас є гарна заміна, тим більше Слесар у такій грі – я думаю, це його гра, коли відкритий простір, в нього швидкість, він міг це використати. Відчув, що вже не можу грати на 100 – і попросив заміну. А загалом почуваюся добре і в наступній грі, думаю, якщо тренерський штаб довірить мені місце, я зіграю 90 хвилин", — наводить слова Вантуха УПЛ ТБ.

