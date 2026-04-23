Наставник луганської команди поділився своїми емоціями після гри з "гірниками".

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:2).

"Ця гра — реакція команди після матчу проти Динамо. Сьогодні ми грали вперед, зрівняли рахунок. Окрім цього ще створювали моменти. Розуміли рівень суперника, розуміли й те, що ми не ідеальні. Але на мою думку, в цьому поєдинку ми заслуговували на більше.

Стосовно пенальті… Гравець суперника його намалював, а рефері зрадів, що цей момент знайшов. Як на мене, в штрафному майданчику це вже контактний футбол. Траоре намалював, це, так би мовити, його робота. А робота судді, розібратися в епізоді. Гравець впав ще до контакту. В такому матчі ми не заслуговували програти саме так, після такого смішного пенальті.

100 гра на чолі Зорі в УПЛ? Це моя друга каденція. Я люблю цей клуб. Ті, хто працюють зі мною бачать, що я все роблю від душі та з професіоналізмом. Також бачу, що хлопці хочуть грати, немає байдужих. Не завжди все ідеально в плані результату, але коли команда працює як треба, я приходжу на тренування і радію, що треную саме цей клуб. Гордий, що треную цих хлопців.

Звичайно, завжди хочеться бути кращими, не подобається місце, на якому ми зараз знаходимось, але є потенціал, треба працювати й прогресувати далі", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

