Нападник донецького Шахтаря Проспер Обах прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти луганської Зорі (2:1).

"Почуваюся щасливим! Перший гол у новому колективі завжди приємний і дуже важливий у контексті матчу і загалом боротьби за титул, якого ми прагнемо. Попри зовнішню спокійність, насправді всередині дуже радію. Звісно, важливість гола зашкалює. Найголовніше те, що він допоміг здобути три бали для команди. Водночас особисто для мене, моєї впевненості його значення важко переоцінити.

Перед кожним матчем тренер наголошує, що ми мусимо віддати все та викластися на максимум. Щоразу, коли ми тренуємося або готуємося під час аналізу, він акцентує на тому, наскільки важливо взяти ініціативу в перші хвилини.

Відрив від другого місця збільшився до шести очок? Безумовно, це сприяє легкому почуттю, яке дозволяє трохи видихнути. Утім це аж ніяк не розслаблення, адже кожна гра важлива, на нас очікує ще кілька турів. Поки це не буде підтверджено офіційно, ми викладатимемося та боротимемося щоматчу", — наводить слова Обаха УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.