Український тренер може змінити Бенітеса в афінському клубі вже влітку.

Сергій Ребров може невдовзі повернутися до клубної роботи після завершення співпраці зі збірною України. За інформацією Newsit, 51-річний фахівець розглядається як один із кандидатів на посаду головного тренера Панатінаїкоса.

Афінський клуб незадоволений поточними результатами під керівництвом Рафаеля Бенітеса, тому влітку не виключає кадрових змін. У разі відставки іспанця Ребров може стати одним із ключових претендентів на вакантну посаду.

Раніше українця вже пов’язували з Панатінаїкосом, однак тоді він обрав роботу з національною командою. Тепер варіант із грецьким грандом знову актуальний.

У своєму тренерському резюме Ребров має досвід роботи з Динамо, Ференцварошем, Аль-Айном та Аль-Ахлі, а також десяток виграних трофеїв.