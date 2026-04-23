Президент Динамо звернувся до фахівця з теплими словами та подякував за внесок у розвиток футболу.

Після новини про відхід Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України на його підтримку виступив президент Динамо Ігор Суркіс.

Функціонер звернувся до фахівця, відзначивши його роботу в непростий для країни період та подякувавши за відданість футболу.

"Шановний Сергію Станіславовичу! Дозвольте висловити Вам слова поваги та підтримки в цей складний час. Ви не побоялися виклику й узяли на себе велику відповідальність — очолити національну збірну України під час страшної війни.

Кожен у динамівській родині знає, що Ви живете футболом щомиті та є професіоналом своєї справи. Як гравець і тренер Ви принесли славу нашому клубу як в Україні, так і далеко за її межами.

Я впевнений, що на Вас у тренерській кар’єрі чекають іще багато злетів і досягнень, а робота в національній збірній України стане колосальним досвідом.

Дякуємо за Ваш внесок у розвиток українського футболу і бажаємо успіхів у подальших етапах Вашої кар’єри", — йдеться у заяві Суркіса.

Варто зазначити, що Сергій Ребров не залишає український футбол. Він продовжить працювати в команді УАФ, зберігаючи за собою посади віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.