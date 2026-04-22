Українська асоціація футболу та наставник дійшли взаємної згоди щодо припинення співпраці.

Епоха Сергія Реброва на чолі національної збірної України з футболу добігла кінця. Українська асоціація футболу офіційно повідомила про припинення співпраці з головним тренером за спільною згодою сторін.

Сергій Ребров очолив синьо-жовтих у 2023 році, прийнявши команду безпосередньо по ходу відбіркового циклу. Під його керівництвом збірна зуміла подолати історично складний для себе бар'єр матчів плейоф та здобути путівку на чемпіонат Європи. Після цього національна команда до останнього зберігала шанси на вихід до фінальної частини чемпіонату світу, проте виконати це завдання, на жаль, не вдалося.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував кадрові зміни, відзначивши заслуги вже колишнього керманича:

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної".

Сам Сергій Ребров також звернувся до гравців та футбольної спільноти, підбивши підсумки своєї каденції.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", — заявив екстренер.

Варто зазначити, що Сергій Ребров не залишає український футбол. Він продовжить працювати в команді УАФ, зберігаючи за собою посади віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Хто саме візьме на себе відповідальність за національну команду та стане новим головним тренером збірної України, Асоціація повідомить пізніше.