Україна

Фахівець звернувся зі словами вдячності до вболівальників та команди, підсумувавши свій шлях на чолі синьо-жовтих.

Сергій Ребров відреагував на завершення своєї роботи на посаді головного тренера національної збірної України з футболу. Після того, як стало відомо про спільне рішення фахівця та Української асоціації футболу (УАФ) розірвати угоду, ексочільник команди виступив із заявою, зробивши головний акцент на подяці фанатам та своїм підопічним.

Коментуючи свій відхід з тренерського містка, Ребров наголосив на важливості безперервної підтримки, яку команда відчувала протягом усього періоду його роботи:

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", — написпв Сергій Станіславович на своїй сторінці в Instagram.

УАФ підтвердила, що фахівець продовжить свою діяльність у структурі асоціації, де й надалі обійматиме посаду віцепрезидента та залишатиметься повноцінним членом Виконавчого комітету.

Сергій Ребров керував головною командою країни з червня 2023 року. За цей час під його керівництвом збірна провела 34 матчі: здобула 16 перемог, 8 разів розійшлася з суперниками миром та зазнала 10 поразок.