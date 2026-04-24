Україна

Гравець "пивоварів" поділився своїми думками перед грою з Поліссям.

Захисник Оболоні Сергій Суханов прокоментував майбутній матч УПЛ проти житомирського Полісся.

"Полісся — це дуже гарна команда, боєздатний колектив, у складі якого виступають кваліфіковані футболісти. Думаю, на нас чекає непростий матч. Хоча, якщо чесно, для нас зараз кожна гра непроста. Будемо серйозно налаштовуватись і прагнути позитивного результату.

Для мене кожен матч принциповий. Те, що я грав там раніше — це вже давно, і зараз у клубі багато що змінилося: і керівництво, і тренерський штаб. Звісно, буде цікаво перевірити свої сили проти такої команди та проти сильних футболістів.

Я завжди стараюся віддавати максимум на полі й працювати на повну. Зараз маємо те, що маємо. Команді в цілому непросто даються забиті м’ячі, але ми над цим працюємо. Сподіваюся, що кінцівка сезону буде значно кращою.

Для нас кожен суперник важливий. Ми не виділяємо якийсь один матч — для нас усі ігри ключові. Потрібно виходити на поле, показувати максимум і радувати наших уболівальників перемогами", — наводить слова Суханова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Полісся – Оболонь відбудеться у неділю, 26 квітня, о 18:00.