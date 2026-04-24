Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 25 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Кривбас — Динамо Київ у неділю обслуговуватиме Олександр Шандор, а за систему VАR відповідатиме Віктор Копієвський.

Поєдинок Кудрівка — Шахтар того ж дня довірили Роману Блавацькому, якому із системою VAR допоможе Віталій Романов.

УПЛ. 25 тур

24 квітня, п’ятниця

15:30 Колос – СК Полтава. Арбітр – Артем Михайлюк (Київ). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).

25 квітня, субота

18:00 Рух – Карпати. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).

26 квітня, неділя

13:00 Кривбас – Динамо. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

15:30 ЛНЗ – Металіст 1925. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська область).

18:00 Кудрівка – Шахтар. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

18:00 Полісся – Оболонь. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

27 квітня, понеділок

13:00 Епіцентр – Олександрія. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).

15:30 Зоря – Верес. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область). Арбітр ВАА – Денис Резніков (Кам’янське).

Після 24 турів Шахтар очолює УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на шість очок. Трійку найкращих замикає Полісся, відстаючи від "гірників" на 11 балів.