Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Олександр Шандор, ФК Динамо Київ
24 квітня 2026, 11:23
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 25 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.
Так, матч Кривбас — Динамо Київ у неділю обслуговуватиме Олександр Шандор, а за систему VАR відповідатиме Віктор Копієвський.
Поєдинок Кудрівка — Шахтар того ж дня довірили Роману Блавацькому, якому із системою VAR допоможе Віталій Романов.
УПЛ. 25 тур
24 квітня, п’ятниця
15:30 Колос – СК Полтава. Арбітр – Артем Михайлюк (Київ). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).
25 квітня, субота
18:00 Рух – Карпати. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).
26 квітня, неділя
13:00 Кривбас – Динамо. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).
15:30 ЛНЗ – Металіст 1925. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська область).
18:00 Кудрівка – Шахтар. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).
18:00 Полісся – Оболонь. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).
27 квітня, понеділок
13:00 Епіцентр – Олександрія. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).
15:30 Зоря – Верес. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область). Арбітр ВАА – Денис Резніков (Кам’янське).
Після 24 турів Шахтар очолює УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на шість очок. Трійку найкращих замикає Полісся, відстаючи від "гірників" на 11 балів.