Україна

Вартість перепусток на центральну гру 26-го туру становитиме від 300 до 2000 гривень.

Пресслужба київського Динамо оприлюднила деталі продажу квитків на центральний матч 26-го туру української Прем’єр-ліги проти донецького Шахтаря, який відбудеться 3 травня.

Поєдинок пройде в українській столиці на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського, початок — о 18:00.

Як повідомляється, вартість квитків на гру становитиме від 300 до 2000 гривень залежно від обраного сектору.

Продаж відбуватиметься у два етапи. З 23 по 26 квітня діятиме передпродаж для вболівальників, які у сезоні-2025/26 вже відвідали 2+ домашні матчі "біло-синіх" в чемпіонаті або Кубку України. Вони отримають можливість придбати до двох квитків.

Відкритий продаж стартує 27 квітня. Водночас діє обмеження — не більше двох квитків в одні руки.