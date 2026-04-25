Керманич Колоса прокоментував перемогу над СК Полтава.

Ковалівський Колос напередодні обіграв СК Полтава в домашньому матчі двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Костишин прокоментував виступ власної команди.

"У нас було достатньо бажання. Може, воно заважало, тому що були налаштовані, накручені.

У першому таймі погодні умови точно заважали. Ротація, незвичні поєднання. Але я не побачив жодного, хто б не догравав, не виривав стики, підбирання, дуелі. Не вистачало якості в атаці, поки була велика щільність, поки був рахунок 0:0.

Я дуже хочу похвалити свою команду, як вони поставились до цієї гри, після наших таких ігор з командами, які трохи нижче в таблиці, де ми трошки не так підходимо. Вони молодці. Я просто хочу їх похвалити за правильне ставлення до гри.

Я завжди хотів подивитись, як буде грати Ніка Гагнідзе “десятку”, Еліас трошки вище. Дійсно, Еліас опускався вниз і перекривав Тараса. Наша структура трошки не виглядала так, як ми звикли грати. Ми робили потім перестанови, тому що Еліас заважав Тарасу і не грав так, як мені хотілось "вісімку".

Нам довелось робити ці заміни чисто тактичні. Фланги теж підсилили, вони в нас рівноцінні, але зараз конкуренцію виграють ці два футболісти, які вийшли на замін

Тахірі трудиться, важка адаптація в нього проходить, але я маю надію, що цей гол і ця гольова допоможуть показувати свої якості, які в нього були в чемпіонаті Косово. Тому що, як-не-як, він забивав 16 голів, забити в будь-якому чемпіонаті 16 голів це не так-то просто. Ми через це його вибрали, але в нього гарна конкуренція була з Климчуком, Юра вигравав її.

Може йому допоможе травма Юри, як би це прикро не звучало. Коли він розуміє, що він один лишився... Може йому так психологічно легше грається.

Домовлялись перед грою, просили зіграти цю гру для президента. Для будь-якого сина день народження мами – це найважливіше свято. Я думаю, завтра у всіх буде гарний настрій, усі будуть в приємному настрої", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях у Олександрії.