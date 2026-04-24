Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 24 квітня 2026 року.

Колос здобув перемогу над Полтавою у домашньому матчі 25-го туру УПЛ — 2:0.

Перший тайм зустрічі минув без забитих м’ячів, однак після перерви господарі зуміли переломити хід гри. Рахунок відкрив Ардіт Тахірі, який вивів свою команду вперед. Вже за сім хвилин нападник відзначився ще й асистом — після його передачі гол забив Антон Салабай.

Завдяки цій перемозі Колос набрав 40 очок і піднявся на шосте місце в турнірній таблиці. У наступному турі підопічні Руслана Костишина 2 травня зустрінеться з Олександрія.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Полтава у рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — СК Полтава 2:0

Голи: Тахірі, 70, Салабай, 78

Колос: Пузанков — Понєдєльнік, Хрипчук, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Степаненко (Станковські, 54, Денисенко, 82), Теллес — Алефіренко (Кане, 54), Тахірі, Гусол (Салабай, 54).

СК Полтава: Мінчев — Ухань, Підлепич, Білошевський (Марусич, 76), Коцюмака — Дорошенко, Плахтир (П'ятов, 62) — Одарюк (Вівдич, 76), Сад (Місюра, 62), Галенков — Сухоручко (Кобзар, 76).

Попередження: Понєдєльнік — Плахтир, Ухань, Галенков, Дорошенко