Півзахисник Руху прокоментував поразку від Карпат.

Львівський Рух у домашньому матчі двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги поступився в дербі Карпатам.

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував виступ власної команди.

"Готуючись до матчу, ми акцентували на тому, що слід першими забити гол. В такому випадку можна було б довести гру до перемоги. Команда створила хороші моменти, зокрема чудова нагода забити була в Остапа Притули. На жаль, не вдалось реалізувати ці моменти, а через кілька хвилин пропустили гол у свої ворота.

Ми хотіли швидко переломити гру, створювати напівмоменти. Та в нас не вистачає майстерності у третій зоні, є моменти, коли ми не можемо довести справу до удару. Було помітно, що після пропущеного голу Рух психологічно просів, а Карпати почали нагнітати атмосферу поблизу наших воріт.

Важко коментувати таку поразку. Це була непроста гра, в якій кожен нейтральний епізод, кожен відскок закінчувався тим, що м’яч опинявся у нашого суперника. Значить ми не заслужили на позитивний результат у цьому матчі.

У нас молода команда — найстаршим гравцям на полі по 25-27 років. Ми багато говоримо в колективі про те, що треба витискати з себе максимум, боротись за очки в кожній грі.

Та нам непросто, адже в нас багато футболістів, які не мають достатнього досвіду гри в УПЛ. Для кожного з них це важкий виклик, адже вони роблять свої перші кроки на такому рівні.

Головне — не опускати руки, а працювати далі. Сподіваюсь, фарт із часом буде і на нашій стороні, тож ми зможемо заробити бали в наступних іграх", — заявив український виконавець.

У наступному турі Рух прийматиме луганську Зорю.