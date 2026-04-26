Україна

Чергова невдача для хавбека "біло-синіх", який знову набирав гарну форму.

Сьогодні, 26 квітня, проходить матч 25 туру української Прем'єр-ліги, в якому Кривбас на своєму полі приймає київське Динамо.

У стартовому складі киян мав вийти півзахисник Володимир Бражко, проте він отримав пошкодження на розминці, через що у старті "біло-синіх" його замінив Олександр Яцик.

Наразі деталі пошкодження 24-річного українця невідомі - попередньо, у футболіста травма задньої поверхні стегна.

У нинішньому сезоні Бражко провів 32 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав дві гольові передачі. На рахунку Яцика 22 матчі та три забиті м'ячі.

