Форвард Динамо забив 11-й гол у сезоні та обійшов головного конкурента.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко зміцнив свої позиції в гонці бомбардирів чемпіонату України. У матчі 25-го туру проти Кривбаса (6:5) він відзначився черговим забитим м’ячем.

Цей гол став для 20-річного форварда вже 11-м у поточному розіграші УПЛ, що дозволило йому вийти на чисте перше місце серед найкращих снайперів ліги.

Таким чином Пономаренко обійшов свого головного конкурента Філіпа Будковського та став одноосібним лідером бомбардирського списку.

Нагадаємо, європейські гранди полюють на Пономаренка.