Форвард Динамо зацікавив клуби з Німеччини, Іспанії, Англії та Франції.

Нападник київського Динамо та збірної України Матвій Пономаренко опинився в центрі уваги одразу кількох провідних клубів Європи.

За інформацією AS, найбільш активний інтерес до 20-річного форварда проявляють дортмундська Боруссія та РБ Лейпциг. Крім того, його кандидатуру вивчають представники іспанських клубів, які вже зверталися до Динамо щодо можливого трансферу.

Повідомляється, що київський клуб навіть відхилив пропозицію в розмірі близько 20 мільйонів євро, що свідчить про високі очікування від гравця.

Також за розвитком Пономаренка уважно стежать у чемпіонатах Англії та Франції, хоча конкретні клуби поки не розголошуються.

У поточному сезоні форвард провів 19 матчів за першу команду Динамо, в яких відзначився 13 забитими м’ячами, а також встиг дебютувати за національну збірну України.

Нагадаємо, Пономаренко — у топ-10 наймолодших авторів голів в історії збірної України.