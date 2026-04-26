У найрезультативнішому матчі в історії чемпіонату України було забито 11 голів.
26 квітня 2026, 16:10
Сьогодні, 26 квітня, відбувся матч 25 туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо в гостях у божевільній перестрілці обіграло Кривбас із рахунком 6:5.
Таким чином, у матчі було забито 11 голів і це найрезультативніший матч в історії чемпіонату України.
До цього було кілька зустрічей із десятьма голами, а саме:
Динамо Київ – Карпати (7:3) – 19 серпня 2007 року
Металіст — Верес (5:5) — 15 квітня 2023 року
Волинь — Металург Запоріжжя (9:1) — 29 листопада 2015 року
Динамо Київ — Металург Донецьк (9:1) — 6 жовтня 2013 року
Говерла — Шахтар (3:7) — 9 травня 2015 року
Шахтар — Ворскла (7:3) — 20 вересня 1998 року
Нива Тернопіль – Динамо Київ (3:7) – 27 серпня 2000 року
Шахтар — Торпедо Запоріжжя (9:1) — 16 травня 1997 року
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко оформив переможний дубль проти Кривбаса та наблизився до вічного рекорду.