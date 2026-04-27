Гравець Шахтаря прокоментував перемогу над Кудрівкою та результати конкурентів.

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував перемогу команди над Кудрівкою у матчі 25-го туру УПЛ (3:1), а також поділився враженнями від власного гола та календарного навантаження.

Футболіст зазначив, що команда була особливо мотивована після новин про результати конкурентів у турнірній таблиці.

"Дуже щасливі та радісні емоції — такими вони були і в роздягальні, адже знали, що ЛНЗ зіграв унічию, тому важливо було збільшити перевагу до восьми балів. Радий, що вдалося", — сказав Бондаренко.

Коментуючи свій забитий м’яч, півзахисник визнав певну частку везіння:

"Вважаю, мені дуже пощастило. Воротар зробив подарунок, але, як кажуть, гол не пахне. Для мене важливо забивати в другому матчі поспіль".

Також Бондаренко відзначив, що другий тайм вийшов складнішим через активність суперника:

"Не очікували легкої гри. Якщо трохи розслабитися, Кудрівка може грати у футбол. У другому таймі ми почали більше дозволяти супернику, і пропущений гол додав їм впевненості".

Водночас гравець визнав, що команда втратила концентрацію після перерви, але швидко виправила ситуацію:

"Можливо, десь розслабилися, але добре, що забили третій м’яч. Перевага у два голи — це вже комфортніше".

Окремо Бондаренко відзначив щільний графік команди, яка за тиждень провела три матчі:

"Головне, що здобуваємо перемоги. Навіть за такого графіка з переїздами вдається вигравати".

На завершення він додав, що позитивні результати допомагають команді перед єврокубковим поєдинком:

"Ці перемоги полегшують життя перед матчем з Крістал Пелес".

Донецький Шахтар наступного туру поїде на Класичне до київського Динамо, а до цього посеред тижня зіграє домашній матч проти лондонського Крістал Пелес у Лізі конференцій УЄФА