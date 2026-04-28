Інше

Контрольний поєдинок відбудеться 31 травня.

У Польщі визначилися з датою товариського матчу проти збірної України. Як повідомляє TVP Sport, поєдинок відбудеться 31 травня, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Ця гра стане першою з двох запланованих для поляків у цей період.

Другий контрольний матч збірна Польщі проведе 3 червня у Варшаві проти Нігерії.

Щодо збірної України, то її другий суперник поки що офіційно не оголошений. Водночас раніше з’являлася інформація про можливий матч проти Данії.

Нагадаємо, обидві команди брали участь у стикових матчах за вихід на Чемпіонат світу 2026, однак не змогли пробитися на турнір, поступившись збірній Швеції. Україна вибула на стадії півфіналу, а Польща зупинилася за крок до виходу на мундіаль.