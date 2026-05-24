Українці поступилися Іспанії у серії післяматчевих булітів.

Збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті Європи з Socca, поступившись Іспанії у чвертьфіналі.

Українці відкрили рахунок на 19 хвилині зусиллями Микити Комісара, проте на третій компенсованій хвилині до другого тайму Ечебаррієта зрівняв цифри на табло.

У серії післяматчевих булітів Іспанія реалізувала одну спробу з трьох, тоді як "синьо-жовті" не забили жодного буліту.

Зазначимо, що вдруге поспіль Україна завершила чемпіонат Європи на стадії чвертьфіналу — на минулому Євро "синьо-жовті" поступилися Франції.

Що таке socca? Socca — командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6. Поле для socca має розмір 50х30 метрів. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин (за міжнародними правилами), команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців. Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт — 2×5 м.